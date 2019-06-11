Какие улицы перекроют 12 июня в Москве

При этом парковка в городе будет бесплатной

Информация для автомобилистов. В связи с празднованием Дня России в среду в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. Так, с 12 часов дня полностью перекроют Москворецкую улицу, Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинку и Варварку, передает "ТВ Центр".

Движение восстановят по окончании мероприятий. Кроме того, после 9 вечера нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным до Китайгородского проезда. Движение также восстановят по окончании праздничных мероприятий.

Тем временем для водителей есть и приятные новости. 12 июня целый день парковка в столице будет бесплатной.