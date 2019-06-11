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В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта

15:08
  • вторник
  • 11 июня 2019

Врачи называют его "сердцем" больницы

После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".

Здесь более века назад зарождалась отечественная детская и младенческая хирургия. Теперь количество проводимых операций увеличится в два раза. А современное оборудование позволит оказывать высокотехнологичную помощь маленьким пациентам, половина из которых - новорождённые.

Большинство хирургических вмешательств здесь проводят малоинвазивным способом.

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Операционная
Детская городская клиническая больница имени Филатова
Детская городская клиническая больница имени Филатова
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