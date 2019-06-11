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В Подмосковье обокрали баскетболистов "Химок"

15:11
  • вторник
  • 11 июня 2019

Вора сейчас разыскивает полиция

Пока они гоняли мяч, он обчищал их раздевалку. В Подмосковье разыскивают неизвестного, который обокрал спортсменов баскетбольного клуба "Химки", который накануне вечером встречался с ЦСКА в рамках финала лиги ВТБ, передает "ТВ Центр".

На камерах наблюдения видно, как молодой человек в течение нескольких минут обшаривает шкафчики и забирает вещи. Причём, даже не скрывая своего лица. Об ограблении спортсмены узнали, когда пришли на перерыв. Денег, часов и украшений недосчитались 8 игроков.

Примечательно, что на шее молодого человека висела аккредитация прессы, но никто не может вспомнить такого представителя СМИ. По некоторым данным, он также пытался зайти в раздевалку ЦСКА, то там ему что-то помешало.

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