В Московской консерватории покажут "Любовь длиною в жизнь"

Состоится премьера спектакль-концерта

В Московской консерватории – премьера, спектакль-концерт "Любовь длиною в жизнь". В нём звучит музыка в исполнении Женского симфонического оркестра и голос оперной звезды Светланы Шиловой. А балерина и актриса Ильзе Лиепа выходит к зрителям, чтобы рассказывать, передает "ТВ Центр".

Спектакль посвящён 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, которое отмечали несколько месяцев назад. И речь идёт о самом писателе, его чувствах к Полине Виардо и о любви вообще.