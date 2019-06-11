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В Московской консерватории покажут "Любовь длиною в жизнь"

15:23
  • вторник
  • 11 июня 2019

Состоится премьера спектакль-концерта

В Московской консерватории – премьера, спектакль-концерт "Любовь длиною в жизнь". В нём звучит музыка в исполнении Женского симфонического оркестра и  голос оперной звезды Светланы Шиловой. А балерина и актриса Ильзе Лиепа выходит к зрителям, чтобы рассказывать, передает "ТВ Центр".

Спектакль посвящён 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, которое отмечали несколько месяцев назад. И речь идёт о самом писателе, его чувствах к Полине Виардо и о любви вообще.

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Спектакль-концерт "Любовь длиною в жизнь"
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