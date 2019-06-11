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Жена назвала причину смерти звезды "Голоса"

13:40
  • вторник
  • 11 июня 2019

Алексей Сафиулин был здоров и полон сил

Жена экс-участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина, чье тело нашли в ванной, назвала причину его внезапной смерти. 
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Екатерина Огарева написала в Facebook, что 44-летний певец скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это произошло в субботу, 8 июня, около 19:00. "На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя", - заявила женщина.  

Певица Елена Решетникова, которая выступала в дуэте с Сафиулиным, попрощалась с коллегой в соцсети. "Невыносимо больно.... Мы с тобой так много не успели... Покойся с миром, мой дорогой друг", - написала она в Facebook.  

Прощание с певцом пройдет в четверг, 13 июня, в столичном Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида назначена на 10:30. 

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.

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