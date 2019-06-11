Жена назвала причину смерти звезды "Голоса"

Алексей Сафиулин был здоров и полон сил

Жена экс-участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина, чье тело нашли в ванной, назвала причину его внезапной смерти.

Екатерина Огарева написала в Facebook, что 44-летний певец скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это произошло в субботу, 8 июня, около 19:00. "На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя", - заявила женщина.

Певица Елена Решетникова, которая выступала в дуэте с Сафиулиным, попрощалась с коллегой в соцсети. "Невыносимо больно.... Мы с тобой так много не успели... Покойся с миром, мой дорогой друг", - написала она в Facebook.

Прощание с певцом пройдет в четверг, 13 июня, в столичном Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида назначена на 10:30.

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.