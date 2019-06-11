Будут ли россияне работать 4 дня в неделю? Отвечает Дмитрий Медведев

Вопрос ждет серьезная дискуссия

Дмитрий Медведев не исключил в будущем сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом премьер-министр сказал в ходе выступления на Международной конференции труда.

По словам главы правительства, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. Он напомнил, что сокращение Генри Фордом столетие назад рабочей недели с 48 до 40 часов привело к "впечатляющему росту производительности труда", пишет РИА Новости.

В качестве еще одного примера Дмитрий Медведев привел компанию из Новой Зеландии, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%. Уровень стресса сотрудников при этом снизился "весьма значительно".

Последнее, по словам премьера, особенно важно. Постоянная погоня за успехом оборачивается усталостью и хроническим стрессом. Это ведет к снижению производительности труда и падению экономических показателей.