ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будут ли россияне работать 4 дня в неделю? Отвечает Дмитрий Медведев

13:46
  • вторник
  • 11 июня 2019

Вопрос ждет серьезная дискуссия

Дмитрий Медведев не исключил в будущем сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом премьер-министр сказал в ходе выступления на Международной конференции труда.

По словам главы правительства, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. Он напомнил, что сокращение Генри Фордом столетие назад рабочей недели с 48 до 40 часов привело к "впечатляющему росту производительности труда", пишет РИА Новости.

В качестве еще одного примера Дмитрий Медведев привел компанию из Новой Зеландии, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%. Уровень стресса сотрудников при этом снизился "весьма значительно".

Последнее, по словам премьера, особенно важно. Постоянная погоня за успехом оборачивается усталостью и хроническим стрессом. Это ведет к снижению производительности труда и падению экономических показателей.

Главное сегодня
Дмитрий Медведев за рулем комбайна
Дмитрий Медведев за рулем комбайна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.