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Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД

13:56
  • вторник
  • 11 июня 2019

Отроют памятник в день 90-летия политика

В Москве установят памятник советскому и российскому политику Евгению Примакову. Он появится в сквере напротив Министерства иностранных дел, сообщили в пресс-службе московской мэрии.
 
Памятник будет возведен авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Финансировать памятник будут за счет за счет благотворительных взносов. Ожидается, что памятник откроют уже 29 октября - в день 90-летия Примакова.

Евгений Примаков с 1996 по 1998 возглавлял Министерство иностранных дел. Скончался политик в июне 2015 года после продолжительной болезни.

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