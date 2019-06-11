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Борьбу Алибасова с создателем "Крота" сочли бесперспективной

14:16
  • вторник
  • 11 июня 2019

Юрист назвал это дело пиар-акцией

Семье Бари Алибасова предсказали поражение в суде по делу против производителя жидкости для очистки труб, из-за которой музыкальный продюсер получил ожог желудка четвертой степени. 

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Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов допустил, что родственники Алибасова начнут судебное разбирательство в отношении производителя жидкости "Крот", однако шансов на победу у них нет.

"Здесь стоит учитывать, что принятие иска судом не означает наличие оснований для удовлетворения требований истца. В данном случае речь идет об употреблении товара бытовой химии не по предназначению, в чем нельзя увидеть вины производителя. Поэтому возможный судебный процесс - не попытка восстановить нарушенные права, а пиар-акция. В том, что иск примут, сомнений почти нет, как и в том, что требования не будут удовлетворены", - сказал Фролов ТВЦ.RU. 

Юрист выразил сожаление в связи с тем, что яркий и талантливый представитель современного шоу-бизнеса оказался на больничной койке. Он пожелал создателю группы "На-На" скорейшего выздоровления. 

Ранее Бари Алибасов-младший опубликовал фотографию отца, который 11 июня вышел из искусственной комы. Продюсер пока не может говорить и ничего не помнит. "Ведет себя будто ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей", - написал сын продюсера. 

7 июня стало известно, что супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина занимается подготовкой иска к ООО "АМС Медиа" – производителю "Крота", который по внешнему виду напоминает питьевой йогурт или сок. 

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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