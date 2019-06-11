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Программу концерта в Парке Горького определили сами выпускники

14:16
  • вторник
  • 11 июня 2019

В этом году из столичных школ выпускаются 55,3 тысячи школьников

В праздничных мероприятиях в честь окончания учебного года в Парке Горького примут участие почти 23 тысячи выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

Праздничная программа начнется в восемь вечера 20 июня и продлится до шести утра. Принять участие в торжествах приглашены выпускники всех столичных школ – в этом году их 55,3 тысячи. Уже зарегистрировались 22,6 тысячи выпускников из 338 школ, их будут сопровождать почти пять тысяч учителей и родителей.

Для выпускников подготовлена обширная развлекательная программа. В Парке Горького установлены две большие сцены, обустроены семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. На главной сцене выступят популярные российские артисты, в том числе Егор Крид и Ольга Бузова. Выпускники сами выбрали их с помощью электронной системы "Активный гражданин".

Территория Парка Горького будет открыта только для выпускников. Проход будет возможен только по индивидуальному браслету с QR-кодом.

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