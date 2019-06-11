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Откровенные снимки дочери Крутого взорвали Сеть

15:06
  • вторник
  • 11 июня 2019

Певица не отличается особой стеснительностью

33-летняя приемная дочь композитора Игоря Крутого поразила интернет-пользователей идеальными формами. 

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Певица Виктория Крутая регулярно выкладывает в Instagram довольно откровенные фотографии. То она позирует в купальнике, то с обнаженными ногами на барной стойке, то в блузке с глубоким декольте. На одном из последних снимков девушка почти полностью обнажила грудь, чем вызвала большой ажиотаж в соцсети.

"Ну правильно, че такую красоту прятать", "Хочу поднять бокал вина за доктора, который подарил нам такой шедевр", "Какая красота" - пришли в восторг многие интернет-пользователи. 

Отметим, что Виктория Крутых училась в США. Дебютный клип она выпустила в 2011 году. Тога же она участвовала в шоу "Танцы со звездами". Ее партнер Артем Михалков отказался танцевать с девушкой. По слухам, его не устроил вес певицы. После этого Крутую поставили в пару с самым сильным человеком России Брюсом Хлебниковым. 

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