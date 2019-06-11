ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отменил указы Порошенко

15:28
  • вторник
  • 11 июня 2019

Состав Высшего совета правосудия изменится

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Избиение младенца": Зеленский покинул заседание Конституционного суда
Зеленский избавляется от губернаторов
Порошенко замахнулся на пост премьер-министра в правительстве Зеленского

Речь идет о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова. Порошенко сделал это 13 мая после официального объявления результатов президентских выборов.

Зеленский во вторник не только отменил указы Порошенко о назначении членов ВСП, но и подписал документ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения в совет.

Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы. Он наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.

Во вторник Зеленский выступил с речью на заседании Конституционного суда. После этого он  покинул здание, пока там решали судьбу его указа о роспуске Верховной Рады.

Видео: Зеленский покинул заседание Конституционного суда

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.