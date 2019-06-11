Зеленский отменил указы Порошенко

Состав Высшего совета правосудия изменится

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Речь идет о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова. Порошенко сделал это 13 мая после официального объявления результатов президентских выборов.

Зеленский во вторник не только отменил указы Порошенко о назначении членов ВСП, но и подписал документ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения в совет.

Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы. Он наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.

Во вторник Зеленский выступил с речью на заседании Конституционного суда. После этого он покинул здание, пока там решали судьбу его указа о роспуске Верховной Рады.

Видео: Зеленский покинул заседание Конституционного суда

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