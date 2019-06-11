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"Виделись, прикалывались": стало известно о последних часах жизни звезды "Голоса"

16:12
  • вторник
  • 11 июня 2019

В тот роковой день Сафиулин вернулся с гастролей

Подруга и коллега экс-участника "Голоса" Алексея Сафиулина сообщила, что музыкант нормально себя чувствовал и не жаловался на проблемы со здоровьем незадолго до смерти. 
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8 июня Алексей Сафиулин и Елена Решетникова, с которой он выступал в дуэте, вернулись с гастролей из Казани. По словам артистки, Сафиулин пришел домой и решил отдохнуть. В этот момент ему резко стало плохо. 

"Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека", - рассказала Елена Решетникова телеканалу "360".   

Ранее жена Сафиулина сообщила, что 44-летний певец скончался 8 июня от сердечного приступа. По ее мнению, супругу стало плохо из-за жары и недосыпа. 

Прощание с певцом пройдет в четверг, 13 июня, в столичном Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида назначена на 10:30. 

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.

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