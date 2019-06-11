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Венедиктов выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня

15:33
  • вторник
  • 11 июня 2019

Акция угрожает безопасности сотен тысяч людей

Столичные власти намерены обратиться в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении людей, призывающих к участию в несанкционированном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как заявили в департаменте региональной безопасности Москвы, эта акция создает угрозу безопасности людей.

"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике", - говорится в заявлении департамента, которое опубликовал в своем телеграм-канале главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В ведомстве подчеркнули, что организаторы шествия не обращались к властям, хотя им предлагали детально обсудить вопросы обеспечения порядка во время мероприятия.

Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские якобы обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и более 5 граммов кокаина по месту жительства. Сам Голунов свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики. 8 июня журналист был помещен под домашний арест.

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Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов
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