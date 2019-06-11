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Мосгорсуд проверит законность отправки Голунова под домашний арест

15:30
  • вторник
  • 11 июня 2019

Об этом попросила защита журналиста

В пятницу, 14 июня, Мосгорсуд проверит законность решения о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. 
Песков высказался про дело Голунова

Адвокаты Голунова направили в Никулинский суд Москвы жалобу на постановление об избрании меры пресечения в отношении журналиста. "Рассмотрение вышеуказанной жалобы состоится 14 июня, в 11:00 мск, в Московском городском суде", - сообщили ТАСС в суде. 

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ошибки полицейских при задержании журналиста вызывают недоверие к правоохранительным органам. "Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", - цитирует сенатора РИА Новости. По словам Матвиенко, Совфед возьмет расследование этого дела под свой контроль. 

Напомним, сотрудника портала "Медуза" Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, отправили под домашний арест. Сразу после задержания мужчины полиция показала снимки, якобы сделанные в его квартире. Позднее выяснилось, что на кадрах изображена подмосковная нарколаборатория.

Свою вину журналист отрицает. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного главка МВД взять расследование дела под личный контроль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за развитием ситуации вокруг Голунова. 

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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
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