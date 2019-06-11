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Отказ двигателя: на борту летевшего из Москвы Airbus произошло ЧП

15:55
  • вторник
  • 11 июня 2019

На борту было 89 пассажиров

Самолет Airbus A319, который направлялся из Москвы в Астрахань, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. 

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Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), на борту которого находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, при посадке подал сигнал об отказе одного из двигателей. 

Как пишет РИА Новости, судно экстренно приземлилось в аэропорту Астрахани. В результате инцидента никто не пострадал. 

По данным Life, ЧП произошло в понедельник, 10 июня, однако известно о нем стало только сейчас. 

Ранее в Москве вынужденно сел самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату. У лайнера возникли проблемы с двигателем. 

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