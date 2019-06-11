Отказ двигателя: на борту летевшего из Москвы Airbus произошло ЧП

На борту было 89 пассажиров

Самолет Airbus A319, который направлялся из Москвы в Астрахань, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.

Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), на борту которого находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, при посадке подал сигнал об отказе одного из двигателей.

Как пишет РИА Новости, судно экстренно приземлилось в аэропорту Астрахани. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Life, ЧП произошло в понедельник, 10 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Ранее в Москве вынужденно сел самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату. У лайнера возникли проблемы с двигателем.