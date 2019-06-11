Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Марш в День России он назвал попыткой внести раскол в гражданское общество

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев предложил провести акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня. Он призвал организаторов акции в День России отказаться от этой идеи, так как их позиция "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России".

"С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество. Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий. Давайте объединяться", - говорится в заявлении Гусева.

Свое обращение он направил в столичную мэрию.

Ранее власти Москвы заявили, что намерены обратиться в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении людей, призывающих к участию в несанкционированном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как заявили в департаменте региональной безопасности, эта акция создает угрозу безопасности людей.