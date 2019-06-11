ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Накрутка приносила дочери Алсу до 300 голосов в секунду

16:35
  • вторник
  • 11 июня 2019

Общее число фальшивых голосов - 41 тысяча

Итоговая проверка Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу "Голос.Дети" в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Самая красивая певица и мать. 10 "горячих" фото угодившей в скандал Алсу

Общее число накруток голосов составило 41 тысячу. Они производились с двух групп номеров. С номеров первой группы осуществлялись телефонные звонки. В нее входили 9,5 тысячи номеров, которые были поделены на десятки, внутри которых все номера шли подряд.

Со второй группы номеров производилось SMS-голосование, принесшее Микелле Абрамовой более 8,2 тысячи голосов, пишет РИА Новости.

В среднем, за одну секунду Микелле Абрамовой удавалось получать до 300 голосов, в то время как показатель других конкурсантов – 110 голосов в секунду.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.