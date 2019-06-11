Накрутка приносила дочери Алсу до 300 голосов в секунду

Общее число фальшивых голосов - 41 тысяча

Итоговая проверка Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу "Голос.Дети" в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Общее число накруток голосов составило 41 тысячу. Они производились с двух групп номеров. С номеров первой группы осуществлялись телефонные звонки. В нее входили 9,5 тысячи номеров, которые были поделены на десятки, внутри которых все номера шли подряд.

Со второй группы номеров производилось SMS-голосование, принесшее Микелле Абрамовой более 8,2 тысячи голосов, пишет РИА Новости.

В среднем, за одну секунду Микелле Абрамовой удавалось получать до 300 голосов, в то время как показатель других конкурсантов – 110 голосов в секунду.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.