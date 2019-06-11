По мнению президента Украины, все действующие главы регионов в стране должны быть заменены

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов. Во вторник прошла первая волна увольнений – в будущем президент Украины намерен сменить всех 24 глав областных администраций.

Как передает "Интерфакс", уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.

Ранее Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Кроме того, президент предложил уволить главу МИД и генпрокурора.

В настоящий момент момент в администрации Зеленского продолжается поиск новых специалистов, которые могут возглавить области. В этом помогают несколько международных HR-компаний.

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