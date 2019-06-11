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Зеленский уволил 15 губернаторов

16:44
  • вторник
  • 11 июня 2019

По мнению президента Украины, все действующие главы регионов в стране должны быть заменены

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов. Во вторник прошла первая волна увольнений – в будущем президент Украины намерен сменить всех 24 глав областных администраций.

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Как передает "Интерфакс", уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.

Ранее Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Кроме того, президент предложил уволить главу МИД и генпрокурора.

В настоящий момент момент в администрации Зеленского продолжается поиск новых специалистов, которые могут возглавить области. В этом помогают несколько международных HR-компаний.

Видео: Зеленский покинул заседание Конституционного суда

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