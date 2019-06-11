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Россиянам снизят зарплату из-за короткой рабочей недели

17:06
  • вторник
  • 11 июня 2019

Меньше работаешь - меньше получаешь

Если Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю, то зарплата станет меньше, поскольку все выходные и праздничные дни оплачиваются из кармана работника.
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К такому мнению пришел сопредседатель экспертного совета аналитического агентства "Национальный Эксперт" Сергей Журавский. Он считает, что россияне и так много отдыхают, поэтому вводить четырехдневку нецелесообразно.

"У некоторых заработок — просто мизерный, а станет и того меньше", - рассказал агентству URA.RU Журавский. При этом, если предложить россиянам работать больше за повышенную зарплату, то они без раздумий согласятся, считает эксперт.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в России сократят рабочую неделю до четырех дней. Постоянный стресс и хроническая усталость ведет к снижению производительности труда и падению экономических показателей, отметил глава кабмина.

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