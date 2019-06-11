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МВД закрыло дело Голунова, обвинения с него сняты

17:05
  • вторник
  • 11 июня 2019

Он будет освобожден из-под домашнего ареста

МВД приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова из-за недоказанности обвинений против него. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, обвинения с Голунова будут сняты, его освободят из-под домашнего ареста.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - приводит слова Колокольцева агентство "Интерфакс".

Сотрудники полиции, которые участвовали в задержании Ивана Голунова, отстранены от службы на время внутренней проверки. Колокольцев заявил, что будет просить Владимира Путина уволить глав двух управлений ГУ МВД по Москве. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майоре Юрии Девяткине.

Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские якобы обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и более 5 граммов кокаина по месту жительства. Сам Голунов свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики. 8 июня журналист был помещен под домашний арест.

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