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Первое видео с очнувшимся Бари Алибасовым

17:38
  • вторник
  • 11 июня 2019

Врачи постоянно дежурят у его кровати

В Сети появилось видео с продюсером Бари Алибасовым, вышедшим из медикаментозного сна.
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На кадрах можно заметить, что Алибасов лежит на кровати, закинув руки за голову, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва". На фоне звучат голоса: "Приподнимитесь, пожалуйста. Подушку не забудь. Помочь? Конечно, помочь". Врачи не отходят от шоумена ни на секунду, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

В токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алибасова ввели в состояние искусственной комы. 10 июня продюсер пришел в себя. Он потерял память и не может говорить.

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