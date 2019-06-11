Первое видео с очнувшимся Бари Алибасовым

Врачи постоянно дежурят у его кровати

В Сети появилось видео с продюсером Бари Алибасовым, вышедшим из медикаментозного сна.

На кадрах можно заметить, что Алибасов лежит на кровати, закинув руки за голову, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва". На фоне звучат голоса: "Приподнимитесь, пожалуйста. Подушку не забудь. Помочь? Конечно, помочь". Врачи не отходят от шоумена ни на секунду, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

В токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алибасова ввели в состояние искусственной комы. 10 июня продюсер пришел в себя. Он потерял память и не может говорить.