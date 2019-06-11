Учительница на Урале заставила первоклашек писать неприличное слово на доске

История закончилась мирно, никто не уволен

В Екатеринбурге учительница лицея имени Дягилева заставила первоклассников по очереди писать на доске слово "жопа". Так она хотела выяснить, кто из учеников написал ругательство в тетради одноклассника.

Личность хулигана в результате выяснилась, однако родители учеников пожаловались в департамент образования городской администрации. Педагог получила дисциплинарное взыскание, пишет агентство URA.RU.

По словам директора лицея Андрея Кадочникова, профессиональное поведение учительницы никогда не вызывало нареканий, она поняла, что поступила непедагогично. Родители простили ее, а ученики уже забыли эту историю, отметил он.