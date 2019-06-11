Власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня

Она пройдет на проспекте Академика Сахарова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 16 июня. Ранее с таким предложением в мэрию обратился председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Акция пройдет с 13:00 до 15:00 часов с заявленной численностью до 20 тысяч человек.

"С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", - заявили в департаменте.

Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские якобы обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и более 5 граммов кокаина по месту жительства. Сам Голунов свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики. 8 июня журналист был помещен под домашний арест.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное дело в отношении Ивана Голунова закрыто из-за недоказанности его причастности к преступлению. Во вторник журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Полицейские, принимавшие участие в его задержании, отстранены от работы. Кроме того, Колокольцев намерен просить Владимира Путина об увольнении главы наркополиции Москвы и начальника УВД по Западному округу столицы.