У солистки группы "Винтаж" обнаружили психическое расстройство

Певица Анна Плетнева не несет ответственности за неадекватные и даже незаконные действия

Певица Анны Плетнева страдает психическим расстройством. Врачи диагностировали у нее раздвоение личности. Ранее в Сети появилась копия справки из больницы.

В документе говорится, что солистка группы "Винтаж" освобождается от ответственности за совершение неадекватных, противоправных и противозаконных действий в период проведения публичных мероприятий.

Заверенная директором медицинского центра психологии и наркологии справка является бессрочной, не требует обновления и дополнительного подтверждения.

В беседе с "Вечерней Москвой" пиар-менеджер Плетневой подтвердил подлинность документа. По словам менеджера, это расстройство "только помогает" певице в ее творчестве. Кроме того, Плетнева якобы никогда не скрывала, что "на сцене она одна, а дома – другая". Он также призвал не путать расстройство с заболеванием.

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