Меган Маркл получила "кольцо вечности" от принца Гарри

Теперь на безымянном пальце герцогини красуются три кольца

В минувшие выходные Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына Арчи. Герцог и герцогиня Сассекские появились на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Поклонники заметили на руке Маркл новое кольцо - "eternity ring" ("кольцо вечности"), которое обрамляет бриллиантовая дорожка. Примечательно, что Меган надела его вместе с помолвочным и обручальным кольцами. Теперь на безымянном пальце герцогиня красуются три кольца.

Как пишет Daily Mail, такой роскошный подарок принц Гарри преподнес своей супруге в честь рождения сына или на годовщину свадьбы, которую они отметили 19 мая. Ранее такое же кольцо получила Кейт Миддлтон от принца Уильяма после рождения первенца Джорджа.