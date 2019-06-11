Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено. Главное

Причастные к его незаконному преследованию будут наказаны

Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено. До конца дня он должен быть освобождён из-под домашнего ареста. В прошлый четверг Голунов был задержан в Москве по подозрению в причастности к наркоторговле. Но, как заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, по итогам проведённых экспертиз участие журналиста в совершении преступления доказано не было. Глава МВД сообщил также, что в министерстве проведено внутреннее расследование действий сотрудников, задержавших Голунова. Материалы переданы в Следственный комитет.

Учитывая резонанс ареста и тяжесть обвинений, которые предъявляли Ивану Голунову, расследование данного уголовного дела постарались сделать максимально открытым. Общественность моментально оповещали сначала о результатах анализа крови журналиста, в которых не нашли следов наркотиков, а затем о более полной экспертизе, итоги которой озвучил лично глава МВД.

"В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз, принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова. Снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста", - заявил Владимир Колокольцев.

"Я считаю, что заявление министра и то, что произошло - это большая победа гражданского общества, которая говорит о том, что оно у нас достаточно сильное и мощное. Это убедительная победа и решительная победа журналистского сообщества, которое выступило по этому случаю", - говорит председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры кокаин. Голунов с самого начала говорил, что наркотики ему подбросили оперативники. В столичном главке МВД сообщили, что журналиста проверяют на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Голунов вроде бы находился в разработке у оперативников с марта месяца. В квартире, где жил Голунов, по информации правоохранителей, нашли чуть ли не нарколабораторию. Но нестыковки в этом деле обнаружились сразу. Из восьми фотографий, которые предъявили общественности, только одна была сделана в квартире Голунова. В полиции ошибку признали. Возможно, поэтому суд не согласился со следствием, и журналиста отправили под домашний арест, а не в СИЗО, как требовали в МВД. Теперь все обвинения с Голунова сняты. Но вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. Прояснить обстоятельства дела должно масштабное внутреннее расследование, которое уже начато.

"Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей: начальника УВД ЗАО г. Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ по Москве генерала Девяткина", - заявил Владимир Колокольцев.

Жесткие кадровые решения главы МВД после столь резонансной истории вполне понятны. Впрочем, ответа на все вопросы общественность и журналистское сообщество пока не получило. И главный из них заключается в том, почему был задержан Иван Голунов и зачем оперативники подбросили ему наркотики. Ведь сотрудник интернет-издания "Медуза" специализировался на резонансных журналистских расследованиях.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".