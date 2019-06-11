Зеленский разогнал СБУ

Своих постов лишились двое заместителей главы службы и пять начальников региональных управлений

На Украине — день больших кадровых перестановок во власти. Владимир Зеленский уволил 15 из 24 губернаторов. Кроме того, указом президента своих постов лишился ряд руководителей СБУ, а также руководство Госуправделами. Тем временем, Конституционный суд страны приступил к рассмотрению вопроса о законности роспуска Верховной Рады. По мнению главы государства, правящая коалиция в ней развалилась еще в 2016 году, а значит, президент имеет право назначить новые парламентские выборы.

Бурную деятельность, или создание видимости таковой, по переформатированию украинской политической системы Зеленский ведет по всем фронтам. Обещанный разгон парламента требует решения Конституционного суда, который заседает весь день. Лучшие толкователи норм права не стали расходиться даже когда появилось сообщение, что здание заминировали. Вопрос и вправду может определить судьбу страны, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Президент перед выступлением от волнения настолько жадно пил воду, что минералку подливали ему и на трибуне.

"У меня все хорошо. Спасибо. Народ аплодирует решению распустить Верховную раду. Люди убеждены, что оспаривание этого решения - просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах, сохранить неприкосновенность и возможность обогащаться. Вы хорошо знаете, как пристально общество следит за этим процессом, и я надеюсь, что вы примете решение, за которое нам всем не будет стыдно", - заявил Владимир Зеленский.

В Конституционный суд о признании президентского указа о роспуске Рады незаконным обратились 62 депутата. Они настаивают, что коалиция в парламенте существовала вплоть до последнего времени. Однако никаких доказательств этому спикер Парубий суду почему-то предоставить не смог.

"Материалы деятельности Совета коалиции с 18 февраля 2016 года по сегодняшнее время и список депутатов коалиции, которые входили в составе депутатских фракций, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Еще раз отмечу, эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда Украины", - заявил судья Виктор Кривенко.

Тем не менее, конституционным судьям для полного разбирательства может не хватить и месяца, говорят юристы. А там и до досрочных выборов, если они не будут отменены, останутся считанные дни. Зеленский же пробыл в зале заседаний не более 10 минут. По собственному заявлению, чтобы не оказывать давление на процесс. Что такое политический прессинг президент знает не понаслышке. Здание оккупировали протестующие, не согласные с роспуском парламента.

Миновав с помощью охраны возмущенную толпу, Зеленский отправился решать кадровые вопросы. Разом он избавился от 15 губернаторов. И как заявляют администрации президента, это только начало.

Досталось и силовикам. Зеленский уволил двоих замов Службы безопасности Украины, которые, по его мнению, покрывали нарушения в ходе президентских выборов. А также нескольких начальников региональных управлений СБУ за участие в контрабанде. Глава государства также намерен лишить своих кресел Генпрокурора и министра иностранных дел. Правда для этого еще понадобится согласие парламента, который президент пытается распустить.

Александр Огородников, Алексей Платонов, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".