Собянин вручил госнаграды выдающимся москвичам

Отдельно мэр Москвы отметил ученика, который спас жизнь пассажиру на борту самолета

В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям столицы. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии, передает "ТВ Центр".

Среди наград, врученных мэром: орден Александра Невского, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, знаки отличия "За безупречную службу городу Москвы". Кроме того, ряд москвичей удостоены почетных званий "Заслуженный учитель города", "Почетный работник транспорта и связи", "Почетный строитель" и "Почетный деятель науки и техники". Отдельно Сергей Собянин отметил ученика медицинского класса Богдана Рудика. Он на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, спас пассажира. Юноша оказал необходимую медицинскую помощь, откликнувшись на призыв пилота. Школьник получил награду города.

"Здесь люди разных профессий. Вы все - большой коллектив Москвы, города, который является сердцем нашей страны. От того, как он будет развиваться, как это сердце будет биться, во многом зависит и судьба нашего государства. Спасибо вам за ваш труд, успехов вам и здоровья, счастья. С праздником, с наградами", - поблагодарил мэр Москвы Сергей Собянин.

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