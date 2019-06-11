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Куда сходить и чем заняться на День России в Москве

19:15
  • вторник
  • 11 июня 2019

Гостей ждут концерты, мастер-классы, бесплатный вход в музеи и спортивные мероприятия

Россияне 12 июня отметят День России. Москвичей и гостей столицы порадуют бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия и выставки.

Свою праздничную программу подготовили 28 парков. Там на открытых сценах выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады. Посетители смогут поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, научиться рисовать и делать воздушных змеев.

В природных парках также будет своя программа. Например, в Серебряном бору пройдет спортивно-экологический праздник — гостей ждут соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Любители более спокойного отдыха смогут поиграть в шашки, дартс, жульбак, корнхол, петанк и поучаствовать в веселых стартах.

Специальная программа будет и на фестивале "Времена и эпохи". На площадке "Шелковый путь. От Руси до халифатов" на Тверском бульваре пройдет театрализованная экскурсия, а на Никитском бульваре — княжеский пир. На площадке "Москва Ивана Грозного" на Яузском бульваре покажут драму "Царь Максимилиан" о конфликте тирана-язычника с сыном, принявшим христианство.

Порадуют и столичные музеи. С 10 по 16 июня вход в некоторые из них, а также выставочные залы и галереи будет свободным.

Полная программа празднования Дня России в Москве доступна на сайте mos.ru.

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