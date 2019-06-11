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Николай Дроздов больше не будет вести "В мире животных"

19:34
  • вторник
  • 11 июня 2019

Он вел передачу более 40 лет

Телеведущий Николай Дроздов, которому 20 июня исполнится 82 года,  покинул передачу "В мире животных". Он вел с момента ее основания -  с 1977 года.

Легенда отечественного ТВ признался, что не снимается в передаче уже полгода – по телевизору сейчас показывают старые записи. "Мне последнее время ничего за это не платили. Это была общественная работа, теперь я ее не потяну", - отметил телеведущий. Его место может занять 15-летний напарник Алексей Лапин, который уже более 10 лет принимает участие в создании программы.

На жизнь Дроздов зарабатывает тем, что читает лекции в Московском государственном университете. По его признанию, преподавательство – его любимое занятие. Этим летом телеведущий планирует уехать на лечение, пишет "Комсомольская правда".

Видео: как Дроздов отметил 80-летие

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