Николай Дроздов больше не будет вести "В мире животных"

Он вел передачу более 40 лет

Телеведущий Николай Дроздов, которому 20 июня исполнится 82 года, покинул передачу "В мире животных". Он вел с момента ее основания - с 1977 года.

Легенда отечественного ТВ признался, что не снимается в передаче уже полгода – по телевизору сейчас показывают старые записи. "Мне последнее время ничего за это не платили. Это была общественная работа, теперь я ее не потяну", - отметил телеведущий. Его место может занять 15-летний напарник Алексей Лапин, который уже более 10 лет принимает участие в создании программы.

На жизнь Дроздов зарабатывает тем, что читает лекции в Московском государственном университете. По его признанию, преподавательство – его любимое занятие. Этим летом телеведущий планирует уехать на лечение, пишет "Комсомольская правда".

Видео: как Дроздов отметил 80-летие