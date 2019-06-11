СКР проверит полицейских по делу Голунова

Правомерности действий сотрудников МВД дадут оценку

В Следственном комитете России заявили, что установят все обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста Ивана Голунова и нарушением его прав. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные Министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова.

Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.