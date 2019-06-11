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В Крыму открылась шестая смена форума "Таврида 5.0"

20:06
  • вторник
  • 11 июня 2019

Участники по итогам работы предложат варианты благоустройства для образовательных центров "Сенеж" и "Машук"

В Крыму открылась шестая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". На полуостров приехали более двухсот архитекторов, урбанистов и дизайнеров. Всем им от 18 до 35 лет.

Участники мероприятия не только посещают лекции и семинары, но и сами разрабатывают проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в разных городах страны, передает "ТВ Центр". Так, молодые специалисты по итогам работы "Тавриды" предложат варианты благоустройства для образовательных центров "Сенеж" и "Машук", разработают систему навигации для города Судак и получат возможность попасть на стажировку в ведущие архитектурные бюро России.

"Прежде всего, это обмен опытом и обмен компетенциями и с экспертами, и между собой, потому что приезжает очень много молодых профессионалов из разных городов, со всей страны. И вот как раз понять, попробовать себя в работе в команде - то, что не всегда удается в вузе - вместе за очень короткий срок выдать какой-то продукт. Вот это, наверное, самое ценное. Это и результат, и процесс", - сказал архитектор Никита Асадов.

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