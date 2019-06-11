Шикарная жизнь оскандалившейся на "Голосе" дочери Кошевого

11-летняя девочка ведет себе не по-детски

На Украине гремит скандал из-за участия в шоу "Голос" дочери звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и друга президента Владимира Зеленского.

Первый раз девочка участвовала в шоу "Голос" в 2017 году. Тогда она смогла дойти до этапа "бои". С желанием взять реванш она вернулась на сцену в этом году. 11-летняя Варя совсем как взрослая исполнила песню Кристины Агилеры Fall In Line и развернула к себе всех трех жюри.

По всей видимости, исполнение взрослых песен откладывает отпечаток на характере и поведении девочки. Ее Instagram пестрит фотографиями в купальниках и модной одежде. Варя любит краситься и часто тестирует на себе экстравагантные образы.

Нужно признать, что голос у Варвары шикарный. Она много работает над своим вокалом. Девочка хочет стать артисткой, певицей, актрисой, танцовщицей, балериной. Для восстановления сил родители отвозят ее на курорты. Иногда несколько раз в году.

В 2016 году Варя Кошевая приняла участие в передаче "Рассмеши комика. Дети" и выиграла 20 тысяч гривен (около 48 тысяч рублей). Девочка потратила их на помощь детскому дому. Украинская общественность опасается, что победа в "Голосе" достанется Варваре также легко, как и в "Рассмеши комика" из-за влиятельного отца и его связей с президентом.

Что ж, время покажет, тем более что у Кошевой есть серьезные соперники, например, россиянка Таисия Скоморохова, которую, кстати, тоже затравили украинские зрители.

Видео: Варвара Кошевая о своем отце