ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День Святой Троицы: традиции и обычаи

21:17
  • вторник
  • 11 июня 2019

В этот день на апостолов сошел Святой Дух

16 июня россияне будут отмечать День Святой Троицы – это один из 12-ти самых главных праздников в году.

Троицу или Пятидесницу отмечают на 50-ый день после Пасхи, к которой традиционно привязаны все православные праздники. Этот день завершает пасхальный цикл.

Согласно легенде, этот праздник утвердили апостолы Иисуса Христа в память о событии, которое произошло на пятидесятый день после воскрешения Спасителя. Именно тогда на землю спустился Святой дух. Он явил ученикам Христа три ипостаси – Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа. Это триединство – основа христианства. Апостолы получили способность исцелять людей и говорить на всех языках мира для проповеди.

На Пятидесницу верующие обязательно ходят в церковь на Божественную литургию и Великую вечерню. Во время нее читаются коленопреклоненные молитвы. Сама служба на Троицу особенно торжественная – внутри храмы украшены зеленью, ветвями растений и цветами.

В этот день православные также украшают зеленью свои дома, например, березой – символом плодородия и богатства. Именно вокруг этого дерева на Троицу водят хороводы. Также принято собирать травы на зиму, считается, что в этот день они обладают целебной силой.

День Святой Троицы не является постным днем, поэтому в этот день принято собирать всех родственников за столом и устраивать пышные застолья. Главное блюдо этого праздника – каравай. Его кусочки раздавали невестам, которые хранили их до дня свадьбы, чтобы замешать в тесто для свадебного каравая. 

Троица – традиционно девичий день. Существует много традиций для незамужних девушек. Например, они смогут узнать, сколько им осталось до замужества. Для этого нужно сходить в лес и спросить у кукушки – сколько она прокукует, столько и осталось ждать. Или же пустить венок по реке. Если в скором времени венок скроется из виду, то следует ждать предложение руки и сердца.

По традиции, в этот день было принято свататься. Считалось, что, если сватовство произойдет на Троицу, а свадьба на Покров (14 октября) – молодую семью ждет счастливая жизнь.

Празднование Троицы тесно переплетено с языческими обрядами россиян. Церковь не очень одобряет такое смешение, однако в народе эти традиции дохристианской Руси намертво укоренились.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Праздник Святой Троицы
Праздник Святой Троицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.