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Собянин прокомментировал прекращение дела Голунова

20:46
  • вторник
  • 11 июня 2019

Мэр Москвы потребовал продолжить расследование

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал продолжить расследование по делу журналиста Ивана Голунова. Он написал об этом в Twitter.

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"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - сообщил Собянин.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело спецкора "Медузы" Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью вины. Обвинения в покушении на сбыт наркотиков с него сняты. Журналиста освободят из-под домашнего ареста до конца дня.

Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Правомерность действий полицейских, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

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