Иван Голунов вышел на свободу

С журналиста сняли электронный браслет

Журналист Иван Голунов, задержанный в прошлый четверг по подозрению в причастности к наркоторговле, вечером во вторник был освобождён из-под домашнего ареста. Его уголовное преследование прекращено.

Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела, передает "Интерфакс". С журналиста также сняли электронный браслет, который использовался для контроля за его передвижениями во время домашнего ареста.

"Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придётся очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Голунов после освобождения.

В прошлый четверг Голунов был задержан в Москве по подозрению в причастности к наркоторговле. Как заявил 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев, по итогам проведённых экспертиз участие журналиста в совершении преступления доказано не было.

В министерстве проведено внутреннее расследование действий сотрудников, задержавших Голунова. Материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова. "Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно", - написал он в Twitter.

Видео: уголовное дело против Голунова. Главное

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