ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иван Голунов вышел на свободу

21:01
  • вторник
  • 11 июня 2019

С журналиста сняли электронный браслет

Журналист Иван Голунов, задержанный в прошлый четверг по подозрению в причастности к наркоторговле, вечером во вторник был освобождён из-под домашнего ареста. Его уголовное преследование прекращено. 

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено. Главное
Собянин потребовал продолжить расследование дела Голунова
СКР проверит полицейских по делу Голунова

Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела, передает "Интерфакс". С журналиста также сняли электронный браслет, который использовался для контроля за его передвижениями во время домашнего ареста.

"Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придётся очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Голунов после освобождения.

В прошлый четверг Голунов был задержан в Москве по подозрению в причастности к наркоторговле. Как заявил 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев, по итогам проведённых экспертиз участие журналиста в совершении преступления доказано не было.

В министерстве проведено внутреннее расследование действий сотрудников, задержавших Голунова. Материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова. "Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно", - написал он в Twitter.

Видео: уголовное дело против Голунова. Главное

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Журналист Иван Голунов
Журналист Иван Голунов
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.