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Экс-глава волгоградского СК арестован на два месяца

22:16
  • вторник
  • 11 июня 2019

Михаила Музраева обвиняют в террористическом акте

Во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что бывший главный следователь СК по Волгоградской области, подозреваемый в подготовке покушения на местного губернатора, будет проверен на причастность к другим преступным эпизодам, передает "ТВ Центр".

"В ходе планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом совместно с ФСБ России в рамках расследуемого уголовного дела о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев. Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев семь лет возглавлял управление СК по Волгоградской области. Освобождён от должности в декабре. Уголовное дело заведено по факту поджога дома губернатора Андрея Бочарова, а также угроз в его адрес. К исполнению преступления причастны пять членов волгоградской преступной группировки. Часть из них арестована.

Лефортовский суд Москвы во вторник на два месяца арестовал и Мурзаева. Его обвиняют в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Музраев вину не признал, назвав предъявленное ему обвинение "фантазией следователей".

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