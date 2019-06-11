Бородина в ужасе от фото Алибасова на больничной койке

Телеведущая набросилась на сына продюсера

Телеведушая Ксения Бородина пришла в ужас от фотографии, которую опубликовал сын Бари Алибасова – он сделал селфи с едва очнувшимся отцом и выложил ее в интернет.

Бородина расценила поступок Бари Алибасова-младшего как попытку пропиариться. Об этом она рассказала разговоре с Dom2Life.ru

"Мне кажется, что выкладывать в сеть фото родного человека, который только вышел из комы - просто зверство! Бари Каримович никого и ничего не помнит, не понимает, что происходит, а на этом будто ловят хайп! Я не хочу никого обвинять, но должен же быть элементарный такт, хотя бы по отношению к близкому человеку, которому сейчас совсем нехорошо", - заявила телеведущая.

Однако не все пользователи социальных сетей поддержали Бородину: "Может быть человек просто рад что папа живой", "Он показал что жив и вышел из комы", "Бородина как всегда, лезет куда не просят. Это его дело, сфоткался и сфоткался! Он сын, и имеет на это право". (орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.)

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

В токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алибасова ввели в состояние искусственной комы. 10 июня продюсер пришел в себя. Он потерял память и не может говорить.