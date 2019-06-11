Собянин вручил москвичам городские и государственные награды

Медали, ордена и знаки отличия получили строители, учителя, врачи и другие специалисты

Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям столицы. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии. Среди награжденных - ученые, врачи, учителя, строители, транспортники. Отдельно Сергей Собянин отметил ученика медицинского класса Богдана Рудика. Он на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, спас пассажира.

Накануне Дня независимости России чествовали тех, кто сегодня вносит вклад в ее развитие. В московской мэрии учителя, врачи, строители, ученые и юристы - все, кто ежедневно обеспечивает жизнь всей страны, и, в частности, ее столицы. Награды от президента и от своего имени вручает мэр Сергей Собянин.

"Вы все большой коллектив Москвы, города, который является сердцем нашей страны. От того, как он будет развиваться, как это сердце будет биться, во многом зависит и судьба в целом нашего государства. Спасибо вам за Ваш труд!" – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди наград, врученных мэром - Орден Александра Невского. Его получили президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко и председатель комиссии Общественной палаты России по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней вручили заместителю председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Александру Елизарову. Ряд москвичей удостоены почетных званий. От машиниста метрополитена до строителя. Их заслуги были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами президента России. А тем, кто долгие годы трудится в своей профессии, присвоили почетные звания: "Заслуженный врач России", "Заслуженный строитель ", "Заслуженный учитель". Ольга Хорошилова четверть века посвятила обучению московских школьников биологии и сегодня продолжает свое дело.

"Мы обучаем детей не только классической биологии, но, например, стараемся внедрить практику. Вот в этом году мы попытались организовать полевую практику для детей, чтобы они наглядно попытались изучать биологию в естественных условиях, потому что в условиях города этого не хватает", - сообщила учитель биологии школы №1354 "Вектор" Ольга Хорошилова.

16-летний школьник из Москвы Богдан Рудик награду из рук мэра получает не за труд, а за подвиг. Это он спас пассажира рейса "Сочи - Москва" и вовремя оказал первую помощь прямо в воздухе. С тех пор школьник всегда носит с собой аптечку. На всякий случай. Говорит, тогда спасти человеческую жизнь ему помогли знания, полученные в медицинском классе. Такие сегодня есть во многих столичных школах.

"Естественно, если бы я не учился в медклассе, я бы многого чего не смог сделать, это, так сказать, большая работа в команде, большая работа и правительства Москвы, и школы, и директора, в частности, и преподавателя. Все над этим очень хорошо поработали, чтобы вложить знания в нас", - прокомментировал ученик московской школы №1573 Богдан Рудик.

Особо отметили тех, кто эти знания вкладывает и применяет на деле. Среди награжденных - лучшие столичные врачи, которые ежедневно спасают сотни жизней жителей всей страны.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Иван Солимани-Лежнев , "ТВ Центр".