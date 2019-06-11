Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов

Министр финансов поддержал принцип "бизнесмен как господин"

Реальной причиной выхода США из ДРСМД - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - является желание американцев нарастить свой ядерный потенциал. Об этом на полях Пятого Международного форума "Примаковские чтения" заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Одной из центральных тем на площадках форума стала проблема разрушения западными странами системы международного права, которая обеспечивала стабильность более полувека.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.