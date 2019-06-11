ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов

22:29
  • вторник
  • 11 июня 2019

Министр финансов поддержал принцип "бизнесмен как господин"

Реальной причиной выхода США из ДРСМД - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - является желание американцев нарастить свой ядерный потенциал. Об этом на полях Пятого Международного форума "Примаковские чтения" заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Одной из центральных тем на площадках форума стала проблема разрушения западными странами системы международного права, которая обеспечивала стабильность более полувека.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Новости по теме
Министр финансов России Антон Силуанов выступает на специальной сессии международного форума "Примаковские чтения"
Министр финансов России Антон Силуанов выступает на специальной сессии международного форума "Примаковские чтения"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.