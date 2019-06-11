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Сын Алибасова допустил, что отца отравили

23:00
  • вторник
  • 11 июня 2019

Точку в этом вопросе поставит сам продюсер

Сын продюсера Бари Алибасова предположил, что его отца могли отравить. Ранее такую версию озвучивали коллеги известного артиста.

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Родственники до этого склонялись к версии, что Алибасов выпил бутылку с бытовой химией, перепутав ее с соком из-за оформления бутылки. Сообщалось, что жена артиста Лидия Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".

"Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам", - сказал Бари Алибасов-младший (цитата по АГН "Москва").

Первое видео с очнувшимся Бари Алибасовым

Семья Алибасова считает, что упаковка "Крота" имеет сходство с бутылкой газировки. Алибасов-младший также заявил, что, по данным врачей НИИ имени Склифосовского, где лечится продюсер, аналогичные инциденты произошли с сотнями других семей.

Основателя группы "На-На" Бари Алибасова госпитализировали с ожогом пищевода 4 июня. Медики ввели его в медикаментозный сон. 11 июня продюсер начал приходить в себя.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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