Как Москва отмечает День России

В столице открыты десятки праздничных площадок

Праздник, объединяющий все регионы - от Калининграда до Владивостока. Сегодня отмечается День России. 12-го июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, которая стала новой точкой отсчета в истории нашей страны. В городах по всей стране сегодня яркая торжественная программа - мастер-классы, фестивали и концерты. Самые масштабные народные гулянья по традиции проходят в Москве. О них рассказывает Екатерина Гоголева (смотрите видео).