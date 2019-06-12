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Как Москва отмечает День России

12:32
  • среда
  • 12 июня 2019

В столице открыты десятки праздничных площадок

Праздник, объединяющий все регионы - от Калининграда до Владивостока. Сегодня отмечается День России. 12-го июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, которая стала новой точкой отсчета в истории нашей страны. В городах по всей стране сегодня яркая торжественная программа - мастер-классы, фестивали и концерты. Самые масштабные народные гулянья по традиции проходят в Москве. О них рассказывает Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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