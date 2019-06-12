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Гонконг взбунтовался против закона об экстрадиции (видео)

12:29
  • среда
  • 12 июня 2019

На улицы вышли сотни тысяч человек

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Гонконга. Манифестанты выстроили баррикады из кирпича и металлических ограждений, движение в городе парализовано. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Толпа заблокировала здание парламента, где сегодня должны были рассмотреть поправки к законопроекту об экстрадиции, сообщает "ТВ Центр".

В случае их одобрения, Гонконг сможет выдавать ряду стран, в том числе материковому Китаю подозреваемых для суда. Сейчас такая практика не допускается. Протестующие уверены, что закон позволит высылать не только коррумпированных китайских чиновников, но и активистов, не согласных с официальной политикой Пекина. Столь массовых акций протеста в стране не было более 20-ти лет. Накануне, 11 июня на улицы вышли свыше миллиона человек. Под давлением протестующих парламент отложил рассмотрение закона об экстрадиции.

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