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И нашим, и вашим: Зеленский придумал хитрый план закупки газа у России

10:08
  • среда
  • 12 июня 2019

Новый президент зарабатывает себе политические очки

На Украине придумали новый способ закупок российского газа. Представитель президента в правительстве Андрей Герус предложил лидерам "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

Таким образом решаются две проблемы. Киеву не нужно будет переплачивать за российский газ, который он покупает по реверсу у Европы. Кроме того, украинские политики, общественные деятели и население  больше не смогут обвинять власти, что они покупают голубое топливо у «страны-агрессора» на государственном уровне.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продавать газ Украине по сниженной цене. При этом стоимость для конечных потребителей снизилась бы на 25%. Но в Киеве этот шаг навстречу не оценили: в "Нафтогазе» назвали предложение российского концерна "причудливым", пишет РИА Новости.

Напомним, что с конца 2015 года Украина не покупает газ у России напрямую, а делает это через так называемые реверсные поставки из Европы. На самом деле Киев отбирает топливо из трубы на границе, так как реверс в газопроводе технически невозможен.

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