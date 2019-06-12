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Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хомс

11:09
  • среда
  • 12 июня 2019

Жители оказали им радушный прием

Сирийские ПВО отразили новую атаку израильских ВВС, ракетным ударам подверглись южные окраины провинции Дераа. Тем временем, российские военные оказывают мирным жителям всю необходимую помощь. Гуманитарный конвой прибыл в один из населённых пунктов провинции Хомс, сообщает "ТВ Центр".

Новость о приезде российских военных по улицам деревни Кафер-акид разнесла местная детвора. Уже через несколько минут у грузовиков выстроилась очередь. Представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Бондарев отметил, что местное население положительно реагирует на присутствие российских военнослужащих.

Сейчас в деревне Кафер-акид проживает около пяти тысяч человек, раньше было вдвое больше. "Мы жили в деревне за горным перевалом. Когда туда пришли боевики, сын сказал нам бежать. Он лично вывел из посёлка десятки стариков, детей и женщин. Сам остался защищать наш дом и больше мы его не видели", - говорит Асан Дэруиш.

Жители деревни попросили российских военных приехать ещё раз. Возможно, это случится уже в ближайшее время. Такие просьбы без внимания не останутся.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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