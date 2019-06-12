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Токаев вступил в должность президента Казахстана

10:45
  • среда
  • 12 июня 2019

Церемония прошла в столице республики Нур-Султане

В Казахстане прошла инаугурация президента. Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность главы государства. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в столице республики Нур-Султане.

Особым гостем стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Для него было подготовлено почетное место в первом ряду. Токаев в своей речи  пообещал отстаивать интересы Казахстана на мировой арене и продолжить  сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, сообщает «ТВ Центр".

Внеочередные выборы в Казахстане прошли 9 июня. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Касым-Жомарт Токав набрал более 70% голосов избирателей.

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