Токаев вступил в должность президента Казахстана

Церемония прошла в столице республики Нур-Султане

В Казахстане прошла инаугурация президента. Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность главы государства. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в столице республики Нур-Султане.

Особым гостем стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Для него было подготовлено почетное место в первом ряду. Токаев в своей речи пообещал отстаивать интересы Казахстана на мировой арене и продолжить сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, сообщает «ТВ Центр".

Внеочередные выборы в Казахстане прошли 9 июня. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Касым-Жомарт Токав набрал более 70% голосов избирателей.