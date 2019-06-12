Украина замахнулась на добычу российского газа в Черном море

В России дан жесткий ответ

Пока новый президент Украины Владимир Зеленский занят кадровыми перестановками и разбирательством с Верховной Радой, в Киеве, похоже, нашли способ обеспечить энергетическую самостоятельность и обратились в Гаагский арбитраж с требованием предоставить право стране добывать газ в Чёрном море.

За ходом политической мысли президента не поспевают, кажется, даже его соратники. Один за другим Зеленский отменяет указы своего предшественника и отправляет в отставку губернаторов и силовиков, всего за один день должностей лишились 17 человек. Но что касается внешней политики, а конкретно отношений с Москвой, то здесь все по-старому: молодые политики активно эксплуатируют ту самую репрессивную систему, с которой обещали бороться, заявили представители "Оппозиционной платформы". Речь идёт о начавшемся расследование в отношении Виктора Медведчука и Юрия Бойко после их визита в Россию.

"Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко", - заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская и напомнила, что Бойко и Медведчук предложили свой вариант закупок российского газа со скидкой.

Прямые закупки голубого топлива Украина прекратила в конце 2015 года. С тех пор Киев закачивает в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе. При этом "Газпром" не раз заявлял, что готов вернуться к обсуждению прямых поставок по более низкой цене. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть.

Впрочем, Незалежная могла бы прекрасно обойтись и своим газом - уверены в Киеве. Например, если удалось бы получить разрешение на добычу топлива в Чёрном море. С такой просьбой в Гаагский арбитраж обратились украинские представители. В России дали ясно понять - в своих территориальных водах Украина может добывать всё, что найдёт. Но решать вопросы о положении госграниц, российского и украинского шельфов никакие суды не в праве.

Газовая проблема тем острее, чем хуже положение дел в экономике. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, Нацбанк Украины уже запустил печатный станок на полную мощность. При этом сама Тимошенко тоже с трудом находит баланс - то призывает вступить в коалицию с партией президента, то вновь срывается на критику.

Но факт остаётся фактом: уже в сентябре наступает срок выплат по внешнему долгу. Украина должна вернуть МВФ два миллиарда долларов. Однако денег не хватает даже на то, чтобы выполнить обязательства перед собственными гражданами. Из-за невыплаты зарплат шахтёры устраивают массовые забастовки. На днях горняки вновь перекрыли международную трассу.

А Конституционный суд накануне, 11 июня весь день решал вопрос о законности решения Владимира Зеленского распустить парламент. Главное основание - отсутствие коалиции в Раде. По словам экспертов, рассмотрение может затянуться на несколько недель.

Анна Пешехонова, Елена Макарова. "ТВ Центр".