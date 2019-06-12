На Украине признались в совершении тяжких преступлений против россиян

Заявление сделал депутат Верховной Рады

В Верховной Раде Украины прозвучало признание в совершении тяжких преступлений против России. Депутат Антон Геращенко заявил, что украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, сообщает РИА Новости.

Сообщения и звонки о "минировании" торговых центров, вокзалов и аэропортов начали поступать в январе этого года по всей России. Похожая ситуация была и года назад, тогда телефонные террористы заставили понервничать спецслужбы в 75-ти российских регионах. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Телефонный терроризм является в России уголовно наказуемым преступлением: за него предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Если в результате ложной террористической угрозы возникли тяжкие последствия или смерть кого-либо из граждан, виновнику грозит ответственность в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет.