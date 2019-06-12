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Фестиваль "Времена и эпохи" в Москве: рыцарские турниры и мир Средневековья

11:34
  • среда
  • 12 июня 2019

В городе открыты несколько площадок

Праздничные мероприятия по случаю Дня России проходят сегодня в Москве. В столице в самом разгаре исторический фестиваль "Времена и эпохи". Участники из 20 стран превратили Бульварное кольцо в колесо истории, поэтому обычная прогулка может завести в необычные уголки давно прошедших времен, сообщает "ТВ Центр".

Самая масштабная и зрелищная площадка фестиваля в этом году -  Международный рыцарский турнир святого Георгия. Организаторы точно реконструировали мир Средневековья. В Коломенском будут проходить конные и пешие рыцарские турниры, театрализованные постановки. Посмотреть можно не только на профессионалов, но и попробовать свои силы.

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Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
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