Фестиваль "Времена и эпохи" в Москве: рыцарские турниры и мир Средневековья

В городе открыты несколько площадок

Праздничные мероприятия по случаю Дня России проходят сегодня в Москве. В столице в самом разгаре исторический фестиваль "Времена и эпохи". Участники из 20 стран превратили Бульварное кольцо в колесо истории, поэтому обычная прогулка может завести в необычные уголки давно прошедших времен, сообщает "ТВ Центр".

Самая масштабная и зрелищная площадка фестиваля в этом году - Международный рыцарский турнир святого Георгия. Организаторы точно реконструировали мир Средневековья. В Коломенском будут проходить конные и пешие рыцарские турниры, театрализованные постановки. Посмотреть можно не только на профессионалов, но и попробовать свои силы.