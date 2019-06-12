На Поклонной горе открылся фестиваль "Многонациональная Россия"

Он приурочен к государственному празднику - Дню России

На Поклонной горе в парке Победы стартовал фестиваль «Многонациональная Россия». На огромной территории раскинулась красочная ярмарка народных промыслов и ремесел.

Здесь и расписные матрешки, и изделия из глины; сувениры деревянные, из лыка и лозы. Тульские самовары, кавказские ковры, сибирские деликатесы и восточные сладости. В День России здесь товары со всей страны.

На праздничной площадке проходят разнообразные мастер-классы, на которых можно научиться различным промыслам - плести лапти, валять из войлока, играть на гуслях, сообщает "ТВ Центр".

И по традиции с утра здесь уже развернули самый большой флаг России площадью в 2100 квадратных метров. Во флешмобе участвовали 500 курсантов. Яркое зрелище началось под звуки государственного гимна.